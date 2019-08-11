مصر | بـ"10 آلاف ريال سعودي".. سقوط صاحب مكتب استيراد وشقيقة زوجته لاتجارهما في العملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"10 آلاف ريال سعودي".. سقوط صاحب مكتب استيراد وشقيقة زوجته لاتجارهما في العملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية معينة لتأمين أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، شقيقة زوجته- مقيمة بمحافظة شمال سيناء)، حال استقلالهما سيارة "ملك الأول"، وبحوزتهما (10 آلاف ريال سعودي- 6000 جنيه مصري- 4 هواتف محمولة). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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