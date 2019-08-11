مصر | بـ"أسلوب القطع".. سقوط عصابة لسرقة الكابلات الخاصة بشركات الاتصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب القطع".. سقوط عصابة لسرقة الكابلات الخاصة بشركات الاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- سيارة مُثبت على لوحاتها المعدنية إستيكر بأرقام مغايرة للحقيقة.
- عدد (4) خطابات منسوب صدورها لشركة الإتصالات تفيد التصريح بأعمال الحفر وصيانة الغرف التابعة للشركة بنطاق دائرة القسم "مزورة".
- تصريح ممهور بخاتم شعار الجمهورية، يفيد الموافقة على أعمال الصيانة المشار إليها مع وضع اللافتات والإرشادات اللازمة بالطريق العام "مزور".
- خطاب منسوب لشركة الإتصالات موجه للجهات المعنية يُفيد تسهيل مأمورية الشركة بتنفيذ أعمال مشروعات الكابلات الخاصة بالشركة "مزور".
- أدوات عبارة عن "مقص حديدى، 5 عتلات حديدية، فأس حديدية، حزام لربط الكابلات".
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الخاصة بشركة الاتصالات بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقر أحدهم بإستعارته السيارة من مالكها دون علمه لإستخدامها فى واقعة السرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.