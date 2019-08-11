مصر | "150 ألف جنيه للفرد".. سقوط تشكيل عصابي لتزوير جوازات السفر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "150 ألف جنيه للفرد".. سقوط تشكيل عصابي لتزوير جوازات السفر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصصوا في تزوير جوازات السفر واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن تورط ( 4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بنشاط واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية منها جوازات السفر والشهادات الحتمية، واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية في عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 100 ألف إلى 150 ألف جنيه مصريًا) عن كل شخص متخذين من حجرة مستأجرة ومحل خردوات بمنطقة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع وسيلة للثراء والكسب السريع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (ثلاثة من المتهمين) حيث تبين هروب الرابع.

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