مصر | داخل "عروق خشبية".. سقوط 3 خلال تهريبهم 60 كيلو بانجو بالسويس

وتبين أن بداخل السيارة ( عدد 236 لفافة تحوى نبات عشبي جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر بإجمالي 60 كيلو جرام تقريبًا " قاموا بإخفائها داخل مخازن مصنعة بعروق خشبية مجوفة من الداخل أُعدت خصيصًا لهذا الغرض" - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النقل والاتجار، والمبلغ النقدي المضبوط من متحصلات بيعهم لتلك المواد، والهاتفين لتسهيل تواصلهم مع عملائهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.