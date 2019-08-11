مصر | داخل "عروق خشبية".. سقوط 3 خلال تهريبهم 60 كيلو بانجو بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "عروق خشبية".. سقوط 3 خلال تهريبهم 60 كيلو بانجو بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الخدمات المعنية لتأمين "نفق الشهيد أحمد حمدي" التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل (مُحملة بكمية من الألواح الخشبية) قيادة (نجار مسلح، مواليد 1995، ومقيم منيا القمح بالشرقية) وبصحبته "شخصين آخرين" حال قدومهم لعبور النفق من الجهة الشرقية مُتجهين إلى الجهة الغربية.
وتبين أن بداخل السيارة ( عدد 236 لفافة تحوى نبات عشبي جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر بإجمالي 60 كيلو جرام تقريبًا " قاموا بإخفائها داخل مخازن مصنعة بعروق خشبية مجوفة من الداخل أُعدت خصيصًا لهذا الغرض" - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
وتبين أن بداخل السيارة ( عدد 236 لفافة تحوى نبات عشبي جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر بإجمالي 60 كيلو جرام تقريبًا " قاموا بإخفائها داخل مخازن مصنعة بعروق خشبية مجوفة من الداخل أُعدت خصيصًا لهذا الغرض" - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النقل والاتجار، والمبلغ النقدي المضبوط من متحصلات بيعهم لتلك المواد، والهاتفين لتسهيل تواصلهم مع عملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.