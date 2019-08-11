مصر | 5 أختام لشعار الجمهورية.. ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أختام لشعار الجمهورية.. ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على (5 أختام أكلاشية لشعار الجمهورية منسوبة لعدد من الجهات والمصالح الحكومية- مجموعة من أختام شعار الجمهورية مطبوعة على ورق منسوبة لبعض الجهات الحكومية - مجموعة كبيرة من الأختام الكودية لجهات ومصالح حكومية مختلفة – 2 شهادة دراسية خالية البيانات الأولى منسوب صدورها لإحدى الجامعات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد لذات الجهة - شهادة دراسية لأحد الأشخاص "مزورة" منسوبة لإحدى الجامعات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى التجارة - 3 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة - توكيل رسمى عام معد للتزوير بإسم أحد الأشخاص - مجموعة كبيرة من صور لأشخاص "محددين" لإصطناع تأشيرات دخول لهم ببعض الدول الأجنبية - هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه)، وبمواجهته إعترف بمزاولة ذلك النشاط المؤثم وأن الأوراق والمستندات المزورة لترويجها على عملائه ممن تحول الموانع القانونية الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية - سبق إتهامه فى عدد ( 6 ) قضايا "مخدرات – أموال عامة" آخرهم قضية "تزوير محررات رسمية"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "ضرب").. بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها علي راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها متخذًا من مدينة المحلة الكبرى مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.