مصر | 100 بندرقية خرطوش.. الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة تضبط خارجين عن القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 بندرقية خرطوش.. الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة تضبط خارجين عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (عنصر إجرامى، سن 37، ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، محكوم عليه فى قضية "تبديد" بالحبس شهر) بالإتجار فى الأسلحة النارية وتهريبها مُستخدمًا سيارة نصف نقل– من محافظة مطروح وترويجها بمحافظة أسيوط.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بمدخلى محافظة أسيوط الشرقى والغربى، أمكن خلالها ضبط المتهم المذكور حال قيادته السيارة المشار إليها وضبط بصحبته (عاطل، سن 32، ومقيم بمطروح) بكمين بوابة الرسوم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.. وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الآتى:-

 عدد ( 100 ) بندقية خرطوش عيار 12 – بمخابئ سرية بالسيارة.

 مبلغ مالى.

 عدد ( 2 ) هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى ملك المتهم الأول كمصروفات شخصية والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لنقل الأسلحة وترويجها على عملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

