مصر | صفقة العيد.. سقوط "ديلر الشرابية" وبحوزته 21 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة العيد.. سقوط "ديلر الشرابية" وبحوزته 21 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته لترويج المواد المخدرة.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط (سائق سن 30- مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة) حال قيادته سيارة أجرة، وبحوزته (21 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 2،100 كيلو جرام).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.