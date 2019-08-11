مصر | صفقة العيد.. سقوط "ديلر الشرابية" وبحوزته 21 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة العيد.. سقوط "ديلر الشرابية" وبحوزته 21 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط (سائق سن 30- مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة) حال قيادته سيارة أجرة، وبحوزته (21 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 2،100 كيلو جرام).
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته لترويج المواد المخدرة.
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته لترويج المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.