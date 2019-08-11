أخبار مصر | حجاج الجمعيات يتوجهون إلى منى وينتهون من رمي جمرة العقبة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجاج الجمعيات يتوجهون إلى منى وينتهون من رمي جمرة العقبة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية بدأوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى في رمي الجمرات في أول أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الاعظم، مشيرا إلى أن أعضاء البعثة متواجدين مع الحجيج ميدانيا حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لمناسك الحج في سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودي.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد اجرت اتصالا هاتفيا وبعثة الوزارة الرسمية لحج الجمعيات للإطمئنان على الحجيج خاصة عقب هطول الامطار الغزيرة على مشعر عرفات أثناء تأدية الحجيج لركن الحج الاعظم؛ كما اطمأنت على نجاح نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة والتى تمت بيسر وصولا إلى منى؛ حيث تم تسكين الحجيج فى مخيامتهم كما انتهى الحجيج من رمى جمرة العقبة الكبرى.

ويتابع عبد الموجود الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الاهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة والتى ستتم مع فجر يوم الثلاثاء بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح الاربعاء للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى، حيث تعد بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الاهلية من الحجاج المتعجلين وكذلك التأكد من عمل طواف الافاضة للحالات الخاصة.

وتستأنف لجان مطاري جدة والمدينة عملها مع بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة والى المدينة المنورة و من المقرر بدء عمل الجسر الجوى لرحلات حجاج الجميعات، حيث تبدء أولى الافواج الذين لم يسافروا الى المدينة في السفر في ١٥ اغسطس الجاري كما أنه من المقرر إن تعود اولى رحلات حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن في ١٧ اغسطس الجاري على ان تتوالى رحلات العودة لارض الوطن تباعا.