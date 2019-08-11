أخبار مصر | وزيرة الصحة تفاجئ مدير مركز طبي بالعلمين: محظوظين بوجودك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تفاجئ مدير مركز طبي بالعلمين: محظوظين بوجودك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المركز الطبي بسيدي عبدالرحمن، بمدينة العلمين، ظهر اليوم، ضمن زياراتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، للوقوف على جاهزيته، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة اطمأنت على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، كما وجهت بتمركز سيارة إسعاف دائمة داخل المركز.

وأضاف أن وزيرة الصحة تحدثت مع أسرة طفل من المرضى، كما حرصت على سؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأشادوا بالخدمات الطبية وحسن المعاملة.

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فيما أكد الصيدلي الشاب محمد هاشم، مدير المركز الطبي بسيدي عبدالرحمن لوزيرة الصحة، جاهزية المركز لتقديم خدمات طب الأسرة ورعاية الأسنان والتثقيف الصحي، مشيراً إلى اشتمال المركز على أقسام للأطفال والنساء والباطنة، موضحاً أن المركز به 5 أسرّة للملاحظة، وأشادت وزيرة الصحة بمستوى تقديم الخدمة الطبية قائلةً له: "إحنا محظوظين بوجودك معانا".

وتايع "مجاهد"، أن وزيرة الصحة تفقدت أيضاً مركز طوارئ مارينا، الذي يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ والجراحات البسيطة، حيث يحتوي المركز على 10 أسرّة داخلي، و3 أشرة رعاية متوسطة، حيث وجهت الوزيرة بتعديل وضع الأسرّة وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة، مشددةً على مراعاة معايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة، كما وجهت بتوفير ممر خاص لسيارات الإسعاف أمام مدخل الطوارئ بالمركز.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة تفقدت أيضاً العناية المركزة وقسم الأشعة ووجهت فني الأشعة بضرورة ارتداء "بادج" قياس نسبة الإشعاع، حفاظاً على سلامته.