أخبار مصر | دراجة لكل طالب.. تعرف على موعد تطبيق المشروع القومي بالجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراجة لكل طالب.. تعرف على موعد تطبيق المشروع القومي بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد حول المشروع القومي للدراجات (دراجة لكل طالب).

وأشار التقرير إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح المشروع القومي للدراجات، وأنه جار تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة؛ لتنفيذ هذا المشروع بالتنسق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، موضحًا أن هذا المشروع سوف يعرض في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل، استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع في جميع الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل.

ولفت التقرير إلى أن المشروع يسمح بتوفير دراجات في الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.

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وأشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى لأماكن المختلفة داخل الجامعة.

وأضاف التقرير أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي، والرياضي، ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام.

ولفت التقرير إلى أن جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا مستهدفة من هذا المشروع .