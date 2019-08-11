أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن و"طوارئ مارينا" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن و"طوارئ مارينا" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم المركز الطبي بسيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين، ضمن زياراتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، للوقوف على جاهزيته، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة اطمأنت على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، كما وجهت بتمركز سيارة إسعاف دائمة داخل المركز.

وأضاف أن الوزيرة تحدثت مع أسرة طفل من المرضى، كما حرصت على سؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث أشادوا بالخدمات الطبية وحسن المعاملة.

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فيما أكد الصيدلي الشاب محمد هاشم مدير المركز للوزيرة، جاهزية المركز لتقديم خدمات طب الأسرة ورعاية الأسنان والتثقيف الصحي، مشيرًا إلى اشتمال المركز على أقسام للأطفال والنساء والباطنة، موضحًا أن المركز به ٥ أسرة للملاحظة، وأشادت الوزيرة بمستوى تقديم الخدمة الطبية قائلةً له: "احنا محظوظين بوجودك معانا".

وتابع أن الوزيرة تفقدت أيضًا مركز طوارئ مارينا، الذي يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ والجراحات البسيطة، حيث يحتوي المركز على ١٠ أسرة داخلي، و٣ أشرة رعاية متوسطة، حيث وجهت الوزيرة بتعديل وضع الأسرة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، مشددةً على مراعاة معايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة، كما وجهت بتوفير ممر خاص لسيارات الإسعاف أمام مدخل الطوارئ بالمركز.

وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت أيضًا العناية المركزة وقسم الأشعة ووجهت فني الأشعة بضرورة ارتداء بادج قياس نسبة الإشعاع، حفاظًا على سلامته.