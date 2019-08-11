أخبار مصر | عشق مصر وتزوج منها.. بولندي يحول دير سمعان إلى تحفة فنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشق مصر وتزوج منها.. بولندي يحول دير سمعان إلى تحفة فنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حوَّل البولندي ماريو دبيتش، أحد الأديرة بمنطقة المقطم جنوب القاهرة إلى تحفة فنية، بعدما أمضى أكثر من عقدين في نحت تماثيل وعبارات من الكتاب المقدس في مداخل دير القديس سمعان المحفور في صخور جبل المقطم بالقاهرة.

البولندي كان قد تطوع منذ تسعينات القرن الماضي لنحت تماثيل أراد من خلالها سرد قصة الجبل الروحية والمسيحية بشكل عام.

ورُغم عدم امتلاكه لأي خبرة في مجال النحت، إلا أنه اشترى أدواته كافة وأنهى أول منحوتة له خلال أيام، كما كان عشقه لمصر دافع آخر لكي يستمر في ذلك، فقد ترك بلده بولندا، وتزوج مصرية، واستقر بمصر، إلا أنه لم يحصل على الجنسية المصرية بعد.