أخبار مصر | رئيس "إسكان" البرلمان يحسم الجدل بشأن استبعاد القاهرة من التصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان" البرلمان يحسم الجدل بشأن استبعاد القاهرة من التصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منذ أيام، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومنها البناء على الأراضي الزراعية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون بشكل رسمي.

اللائحة كشفت عن جميع التفاصيل الخاصة بالتصالح ومنها تشكيل اللجنة التي ستتولى ذلك وقيمة الغرامة المالية للمتر مربع والأوراق المطلوبة وكيفية تقديمها.

وبدوره قال المهندس حسن عابد، رئيس لجنة إسكان البرلمان، إنه لا صحة إطلاقاً لهذه الأنباء وأن ما يثار حول هذا الأمر يهدف إلى إثارة القلاقل والبلبلة في المجتمع المصري.

وأضاف أن محافظة القاهرة بدأت بالفعل، تنفيذ القانون وكان لها السبق في تنفيذه وبدء تلقي الطلبات.