أخبار مصر | عاجل.. بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس ثاني أيام عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس ثاني أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.