أخبار مصر | النقل: انتظام العمل بخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ والملاحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: انتظام العمل بخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ والملاحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات من حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.

كما أعلنت كذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.

كما تابعت الوزارة، استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك ؛ واستمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري من التأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

كما تم الاطمئنان على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظاما في حركة الملاحة.