شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكنيسة الكاثوليكية يقدم التهنئة بعيد الأضحى لمحافظ سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام وفد من الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج، برئاسة الأنبا باسيليوس، مطران الكاثوليك بسوهاج، والأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركى، وعدد من الكهنة، بتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك للمحافظ الدكتور أحمد عبدالله الأنصارى، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.
ومن جانبه، رحب المحافظ بوفود الكنائس المهنئين، مؤكدًا على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين أبناء الشعب الواحد، مشيرًا إلى أن الشعب المصري نسيج واحد، ويقف صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب الأسود، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليُمن والبركات.
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