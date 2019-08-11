شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة تستقبل 40 ألف زائر أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حدائق الحيوان بالقاهرة والمحافظات إقبالا كثيفا من زوار عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات بازدياد التكدس في حدائق الحيوان باليوم الثاني.

وحظي نجوم حديقة حيوان الجيزة من الفيل «نعيمة» والزرافة الوحيدة وسبع البحر وسيد قشطة، فضلا عن نجوم الحيوانات المفترسة من الأسود والسباع وعدد من الطيور، أشهرها طائر البجعة الشهير وأبوحراب، وبيت الزواحف، بإقبال كبير.

كما شهد «طفطف» حديقة الحيوان، وهو إحدى العلامات المميزة في الحديقة والذي من خلاله يستمتع الزوار بمختلف المواقع بها، إقبالًا كبيرًا من زوار حديقة الحيوان، خلال اليوم الأول، فضلًا عن خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق قطارين ترفيهيين وعمل مسارات للقطارين للتجول تحقيقًا لمتعة وراحة الزائرين، خلال أيام العيد، ولإضفاء البهجة والسعادة على زوار حديقة الحيوان بالجيزة.

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ومن جانبه، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن زوار حديقة الحيوان بالجيزة تجاوزوا 40 ألف زائر خلال اليوم الأول فقط، مشيرا إلى أنه من المتوقع مضاعفة هذه الأعداد، غدًا الإثنين.

وأضاف «رجائي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أكثر الحيوانات إقبالا من الزوار عليها خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، هي الزرافة والشمبانزي وسيد قشطة، والحيوانات المفترسة مثل السباع والنمور والفهد، بالإضافة إلى نجوم الحديقة ممن يحبهم الأطفال، مثل سبع البحر والفيلة، وفرس النهر «سيد قشطة»، بالإضافة إلى بيت الزواحف، فضلًا عن الطيور النادرة وطيور الزينة.

وأوضح أن أحد عوامل الجذب داخل الحديقة هو أنها تتميز بحالة التنوع للحياة البرية في حديقة الحيوان التي تضم أكثر من 4 آلاف نوع من الحيوانات والطيور، والزواحف، منها أكثر من 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعًا من الزواحف وبقية السلالات من الثديّات، والتي تعد أحد عناصر الجذب لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أنه تم تكثيف التواجد الأمني بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، حيث انتشر رجال الأمن داخل الحديقة لمنع أي مخالفات بالتنسيق مع شركة الأمن الخاصة التي تتولى نفس المهام دعمًا للدور الأمني، والحد من بعض المخالفات، لافتا إلى أن اليوم الأول شهد عدم تسجيل حالة تحرش واحدة أو مخالفات جلب مواقد طهي إلى داخل الحديقة.

ولفت إلى أن المسطحات الخضراء داخل حديقة حيوان الجيزة كانت متنفسًا للزوار، فضلا عن قيام شركة النظافة بأعمال المتابعة لأي مخلفات من زوار الحديقة للحفاظ على النظافة العامة بالحديقة والاستمتاع بالمقاعد وموائد الطعام التي تمت زيادة أعدادها داخل الحديقة للحد من حالات افتراش المسطحات الخضراء بالحديقة.