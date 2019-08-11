شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك أطباء البعثة المصرية المشاركين في مشروع الأضاحي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، في أعمال فحص لحوم الهدي والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة بمشاركة 262 طبيبا، تم اختيارهم من كل محافظات مصر.
وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، رئيس البعثة البيطرية المصرية، إن جميع أفراد البعثة بخير وقامت البعثة بفحص قرابة مليون رأس من الأنعام (الأبقار والأغنام والماعز) قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب وأهليتها للهدي والأضاحي، مبينًا أن البعثة تتولى فحص اللحوم من خلال ٣ ورديات تعمل على مدار 24 ساعة.
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