شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات الكنسية ببني سويف يهنئون المحافظ بعيد الأضحى المبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بمكتبه، اليوم، وفدا من القيادات الكنسية ببني سويف، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، والتأكيد على متانة ورسوخ العلاقة ومشاعر المحبة بين أبناء الوطن الواحد.

Advertisements

ضم الوفد كلًا من الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، والأنبا «إسطفانوس»، أسقف ببا وتوابعها، والقمص باسيليوس والأنبا بولا، «دير الأنبا بولا»، والقمص فام الأنطونى، «دير الأنبا أنطونيوس» مركز ناصر، والقمص بولس فهمي، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والقس فلمون عازر ـ الكنيسة الإنجيلية، والقس ميلاد فريد ـ الكنيسة الخمسينية، ولفيف من رجال الدين المسيحي من القساوسة والكهنة والراهبات.كما قدمت التهنئة الإعلامية ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب عن المحافظة.

وتقدم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفهم بالتهنئة للمحافظ وكل أبناء المحافظة بمناسبة العيد، مؤكدين أن شعب مصر دوما يتميز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها.

من جانبه، أكد المحافظ أن الوحدة الوطنية هي مبادئ متجذرة وخلق أصيل راسخ في وجدان ووعي الشعب المصري على مر التاريخ، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا العزيزة والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب وأهل الشر المتربصين بوطننا، وهم أيضا يد واحدة في مواجهة ما يحاك بالوطن من مؤامرات تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية التي يقودها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفد القيادات الكنسية

وفد القيادات الكنسية

وفد القيادات الكنسية

وفد القيادات الكنسية

وفد القيادات الكنسية

وفد القيادات الكنسية

وفد القيادات الكنسية

وفد القيادات الكنسية