شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح توسعات بمستشفى التحرير العام بإمبابة.. ويكافئ طاقم العمل بـ15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية عقب أدائه صلاة عيد الأضحى للتأكد من سير العمل وتوافر الخدمات للمواطنين ومتابعة حالة النظافة بالشوارع.

وافتتح المحافظ أعمال التطوير والتوسعات لـ5 أقسام بمستشفى التحرير العام بإمبابة، حيث شملت أقسام الرعاية المركزة للأطفال وتوسعات قسم الكلى الصناعى وتوسعات وحدة الغسيل الكلوى وتوسعات قسم الرعاية المركزة وتوسعات قسم الحضانات.

كما تفقد المحافظ عددًا من الأقسام داخل المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والتأكد من توافر الأدوية والأطقم الطبية، كما حرص المحافظ على توزيع العيديات على المرضى.

ووجه راشد، رئيس حى شمال الجيزة ومدير مديرية الشؤون الصحية بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بالمستشفى والاهتمام بمستوى الجودة في أعمال التشطيب، خاصة في السلالم والممرات لمراعاة ظروف المرضى الصحية من المترددين على المستشفى.

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وفور تأكد المحافظ من انتظام العمل داخل المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، وجه بصرف مكافأة 15 يومًا لطاقم العمل بالمستشفى لتأدية عملهم على الوجه الأمثل.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بالمرضى ووجه بسرعة تلبيتها، كما وجه مدير مديرية الشؤون الصحية ببحث مدى إمكانية الاستفادة من الأطباء المحالين على المعاش للعمل كاستشاريين للاستفادة من خبراتهم لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسد العجز الذي تعانى منه عدد من الاختصاصات الطبية بالمستشفيات.

كما تفقد المحافظ دار «الرعاية والحنان» لرعاية الفتيات اليتيمات بإمبابة، حيث قدم لهم العيديات واطمأن على مستوى العمل بالدار ومدى توافر الخدمات للفتيات.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ معرضًا للمشغولات اليدوية والأعمال الفنية والجوائز وشهادات التكريم الخاصة بالفتيات المقيمات بالدار، وحرص على الاستماع لطلبات الفتيات وتلبية رغبتهن في التقاط صورة تذكارية.

رافق المحافظ المهندس محمود فوزى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ورئيس حي شمال الجيزة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

جولة تفقدية للواء أحمد راشد بمستشفي التحرير العام عقب أدائه لصلاة عيد الأضحى