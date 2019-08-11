شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إحالة واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتورطين في واقعة ذبح أضحية لمواطن داخل مدرسة ابن خلدون ببنها، واتخاذ إجراءات رادعة بشأنهم حماية لقدسية المؤسسة التعليمية وهيبتها والتأكيد على أن المدرسة مكان للعلم فقط وليس لشيء آخر.
كان عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم، تلقى اتصالًا هاتفيًا من حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، بأنه أثناء قيام لجنة المتابعة بمهام المتابعة بمدينة بنها فوجئت بقيام أحد المواطنين بأعمال الذبح داخل فناء المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
فيما انتقل وكيل المديرية لموقع الواقعة وقام باستدعاء مدير المدرسة وياسر عبدالمحسن، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمد سامي، المحقق بالشؤون القانونية، وسامح مصطفى عبدالسلام، مدير إدارة الأمن بإدارة بنها، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وسماع أقوال العامل النوبتجى الذي أكد أنه قام بفتح المدرسة بناءً على تعليمات مدير المدرسة.
ووجه رئيس مدينة بنها بإزالة آثار الذبيح وتطهير مبنى المدرسة من آثار الدماء وأعمال الذبح ومخلفاتها حفاظًا على الصحة العامة للعاملين بها وعلى طلابها ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة كل الأعمال داخل المدرسة.
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