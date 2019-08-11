شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تحتفل بعيد الأضحى مع المسافرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط الركاب وعلى متن طائراتها، احتفلت شركة مصر للطيران، بعيد الأضحى المبارك، وقدمت بعض الحلويات والهدايا للركاب.
يذكر أن الشركة ستسير اليوم 100 رحلة لنقل نحو 10 آلاف راكب من مطار القاهرة والمطارات المصرية.
فيما تستعد الشركة لبدء تشغيل جسرها الجوي، يوم ١٤ أغسطس الجاري، بين المطارات المصرية ونظيرتها السعودية، لإعادة نحو 75 ألف حاج من المصريين وغيرهم من حجاج الترانزيت بخلاف حجاج بعض الدول العربية والأفريقية، ويستمر الجسر، الذي يصل إلى 350 رحلة، لنهاية الشهر الجاري.
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