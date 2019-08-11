ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 236 لفافة بانجو في نفق الشهيد أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية، ثلاثة أشخاص حال عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي، وبحوزتهم 236 لفافة تشبه نبات البانجو المخدر قاموا بإخفائها داخل عروق خشبية مجوفة.

تمكنت الخدمات المعنية لتأمين "نفق الشهيد أحمد حمدي" التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل (مُحملة بكمية من الألواح الخشبية) قيادة (نجار مسلح، ومقيم منيا القمح بالشرقية) وبصحبته "شخصين آخرين" حال قدومهم لعبور النفق من الجهة الشرقية مُتجهين إلى الجهة الغربية.

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وعُثر بداخل السيارة على (236 لفافة تحوي نبات عشبي جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر بإجمالي 60 كيلو جرام تقريباً " قاموا بإخفائها داخل مخازن مصنعة بعروق خشبية مجوفة من الداخل أُعدت خصيصاً لهذا الغرض" -مبلغ مالي –هاتفي محمول).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النقل والإتجار، والمبلغ النقدي المضبوط من متحصلات بيعهم لتلك المواد، والهاتفين لتسهيل تواصلهم مع عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.