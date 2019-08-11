إحباط ترويج 36 طن زيت طعام ومواد غذائية فاسدة في الأسواق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ترويج قرابة 27 طن زيوت طعام، 9 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك.

تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة أفادت قيام (مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم) بتجميع كميات كبيرة من زيوت الطعام السابق استخدامها "غير صالحة للاستهلاك الآدمي" وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وبيعها لمطاعم الوجبات الجاهزة مسبباً أضرار بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط (المدير المسئول) وبتفتيش المصنع عُثر على (كمية قدرها 26 طن و665 كيلو جرام "زيت طعام، زيت حار، طحينة" جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي) وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

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كما أكدت التحريات والمعلومات قيام (مالك مخزن غير مرخص لتجميع المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) بتجميع كميات كبيرة من (العصائر، قمر الدين، زيت الزيتون، الزيتون) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل أسماء تجارية مختلفة بتواريخ صلاحية جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مسبباً أضرار بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط (المدير المسئول) وبتفتيش المخزن تم ضبط (كمية قدرها 8 طن و16 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة منتج نهائي، وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي)، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.