"شفرة موس ورطمة رأس".. تفاصيل محاولة انتحار مسجلين خطرًا بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في السيطرة على شقيقين مسجلين خطرًا هددا بالانتحار، لمرورهما بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة ثانٍ المنصورة بلاغًا من بعض الأهالي بقيام شخصين بالصعود أعلى سطح أحد المنازل الكائنة بمنطقة كفر البدماص بدائرة القسم مهددين بالانتحار.

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على الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص تبين قيام (مسجل شقي خطر "سرقات عامة" 41 سنة)، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، نتيجة رطم رأسه بباب صاج أعلى سطح منزله؛ وشقيقه (مسجل شقي خطر "فرض سيطرة" 39 سنة)، مصاب بخدوش بالجسم، نتيجة إحداث إصابة في نفسه بشفرة موس، بالصعود أعلى سطح منزلهما مهددين بإلقاء أنفسهما، وقد تم إسداء النصح لهما واحتوائهما، حيث امتثلا.

بمناقشتهما قررا قيامهما بذلك لمرورهما بضائقة مالية لقيام مسئولي حي شرق المنصورة برفع الإشغالات من شارع قناة السويس بدائرة القسم، ومن بينها (نصبة للمشروبات الساخنة) خاصة بالأول.

تم تحويلهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة.