ضبط سائق بحوزته 21 طربة حشيش في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط (سائق، 30 سنة-مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة)، حال قيادته سيارة أجرة، وبحوزته (21 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 2,100كيلو جرام). وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته لترويج المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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