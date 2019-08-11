ضبط عاطلين بحوزتهما 100 بندقية خرطوش في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، عاطلين، حال استقلالهما سيارة بمدخل محافظة أسيوط الشرقي، بحوزتهما 100 بندقية خرطوش ومبلغ مالي.

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت (عنصر إجرامي، 37 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، محكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس شهر) بالإتجار في الأسلحة النارية وتهريبها مُستخدماً سيارة نصف نقل– من محافظة مطروح وترويجها بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بمدخلي محافظة أسيوط الشرقي والغربي، أمكن خلالها ضبط المتهم المذكور حال قيادته السيارة المشار إليها وضبط بصحبته (عاطل، 32 سنة، ومقيم بمطروح) بكمين بوابة الرسوم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

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وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها (100 بندقية خرطوش عيار 12 –بمخابئ سرية بالسيارة، مبلغ مالي، هاتفي محمول).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي ملك المتهم الأول كمصروفات شخصية والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لنقل الأسلحة وترويجها على عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.