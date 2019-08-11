خلال 24 ساعة .. ضبط 3764 مخالفة مرورية متنوعة و31 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور علـى قائدي السيارات، وضبـط المخالفيـن منهـم. أسفـرت جهـود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3764 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1631 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. Advertisements وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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