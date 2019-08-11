مخبأة حول جسدها .. ضبط أجنبية حاولت تهريب 4 آلاف قرص إكستاسي عبر ميناء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط (راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وبتفتيشها وفقاً للأُطر القانونية عُثر بحوزتها على (4 آلاف قرص إكستاسي، مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها، وزنت 2 كيلو جرام"- مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليونين و400 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كافة أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ارتكابها، والتي من بينها إحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ البلاد لمنع أعمال جلب وتهريب المواد المخدرة، ورصد التشكيلات العصابية الدولية القائمة على جلب المواد المخدرة وضبط عناصرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارِ تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.