بعد 3 وقائع .. ضبط تشكيل سرقة حمولات السيارات بالطريق الدولي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة حمولة سيارات النقل حال تواجد قائديها بالاستراحات على الطرق السريعة.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها قيام (أربعة أشخاص، سبق اتهامهم في عدد من قضايا "المخدرات -السرقة" جميعهم مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة حمولة سيارات النقل أثناء تواجد قائديها بالاستراحات الكائنة على الطريق الدولي بدائرة المركز، باستخدام دراجة بخارية "تروسيكل" في نقل المسروقات.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة المركز، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16 مم–3 طلقات من ذات العيار-الدراجة البخارية المستخدمة في وقائع السرقة -مقص حدادي).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائهم، كما اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة (35 كرتونة "منظفات" –71 كرتونة "بسكويت" –296 قطعة غيار دراجات بخارية) وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.