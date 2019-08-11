مدير حديقة الأسماك: استقبال 5 آلاف زائر حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور أياتي رجب مدير حديقة الأسماك، إن الحديقة استقبلت ما يقرب من 5 آلاف زائر، منذ فتح أبوابها أمام الجمهور، في الصباح الباكر، وحتى الآن.

وأضاف "أياتي" في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن الإقبال على حديقة الأسماك لا يزال منخفضا، لانشغال الناس بذبح الأضاحي وارتفاع درجات الحرارة بعض الشيء.

وأشار مدير حديقة الأسماك، إلى أن العمل مستمرًا حتى انتهاء المواعيد الرسمية، مشيرا إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار بمدها.