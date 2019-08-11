محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- مصطفى الشيمي ونادر نبيل:
أقبل المواطنون بمنطقة إمبابة بالجيزة، على ذبح الأضاحي، صباح اليوم الأحد، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
وأحاط جزارون أحد الشوارع بحواجز خشبية، اصطف خلفها المواطنون، فيما بدأوا ذبح حيوانات الأضاحي وسط فرحة من المتواجدين.
ولم يكترث الأهالي بقرار محافظة الجيزة توقيع غرامات كبيرة على من يقوم بالذبح بالشوارع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تحذيرات المحافظة.. أهالي بإمبابة يذبحون الأضاحي في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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