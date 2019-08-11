متحدث الرئاسة ينشر صورًا لأداء السيسي صلاة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة، بمدينة العلمين الجديدة. حضر الصلاة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة. وألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة عيد الأضحى، تحدث عن دور الجيش المصري في حفظ الأمن داخل البلاد.

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