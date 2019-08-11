ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ:

توجه ضيوف الرحمن اليوم الأحد أفواجاً إلى بيت الله الحرام مهللين مكبرين لأداء طواف الإفاضة، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح اليوم بمنى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن رجال الأمن قاموا بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام، فيما سخرت إدارات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة.