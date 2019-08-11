"أطفال بلا مأوى" تجوب الشوارع خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تشكيل غرفة عمليات مركزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن (16439) من أجل البحث عن الأطفال والكبار الذين لا مأوى لهم لتوفير الحماية والرعاية اللازمة، ونقلهم لدور رعاية تنفيذًا لمبادرة (حياة كريمة).

وقال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي - في بيان اليوم الأحد - إن الفرق تجوب الشوارع أثناء فترة عيد الأضحى من خلال بعض الوحدات المتنقلة، مشيرا إلى أنها تلقت تدريبا على أعلى مستوى للتعامل الجيد مع الحالات، موضحا أن الفريق يتكون من اختصاصي اجتماعي ونفسي ومسعف ومختصَي نشاط وإدارة حالة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى (https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa).

​