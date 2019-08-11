أخبار مصر | "التضامن": فرق أطفال بلا مأوي تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين من الأطفال وكبار السن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": فرق أطفال بلا مأوي تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين من الأطفال وكبار السن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برنامج حماية الأطفال بلا مأوي عن تشكيل غرفة عمليات مركزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439.

ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة الشوارع من أجل البحث عن الأطفال بلا مأوي والكبار بلا مأوى وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور رعاية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق الشارع تجوب الشوارع خلال فترة عيد الاضحي من خلال بعض الوحدات المتنقلة بالاضافة لاستمرار الخط الساخن 16439 في تلقي البلاغات الواردة بوجود اطفال او كبار بلامأوي.

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وأضاف يوسف ان فريق الشارع تلقي تدريبا علي أعلي مستوي للعمل علي التعامل الجيد مع الحالات في الشارع، مشيرا إلي أن الفريق يتكون من أخصائي إجتماعي ونفسي ومسعف واخصائي نشاط واخصائي إدارة حالة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الاطفال بلا مأوي

https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa/.