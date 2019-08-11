أخبار مصر | "والي": تفعيل لجان الإغاثة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي خلال العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": تفعيل لجان الإغاثة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي خلال العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال عيد الأضحى المبارك مستويات استعداد لجان الإغاثة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية قبل عدة أيام بتفعيل وتواجد لجان الإغاثة الرئيسية والفرعية التابعة لها بصفة مستمرة وعلى مدى 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعى بتوفير كافة مستلزمات الإغاثة مع توافر الكوادر المدربة بها لمواجهة اية طوارئ محتملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

‎كما انابت والي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية بزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية اليوم الأحد أول أيام عيد الاضحى المبارك ومشاركة الابناء بالدور إحتفالات العيد لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم على ان يتم تنفيذ برامج ترفهيه للاحتفال تتضمن ادخال أجواء العيد على الأبناء وتنظيم المسابقات وتقديم العدية والهدايا لهم، إضافة إلى تنظيم زيارات للاماكن الترفيهية وتبادل الزيارات بين الابناء بالدور المختلفة لدعم مشاعر الحب وبهجة العيد؛ بالإضافة إلى تكليف السادة مديري المديريات بزيارة دور المسنين ومشاركة الاباء والامهات احتفالات عيد الأضحى وتوزيع الهدايا عليهم.

‎وفي إطار الاستعداد لإستقبال العيد ايضاً فقد تم التعاون والتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعي وعدداً من الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الدولة بكافة أجهزتها فقد تم وضع خطة لتوزيع لحوم الأضاحي على القرى والأسر الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تقديم بعض المساعدات المالية، كما تم تنظيم معارض للملابس يتم توزيعها على الاسر الأولى بالرعاية ومساهمة في رسم الابتسامة على شفاه تلك الأسر خلال أيام العيد.