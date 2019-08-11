أخبار مصر | وزير الطيران يتابع انتظام حركة السفر والوصول بمطار القاهرة.. ويشيد بالأتوبيسات الجديدة للركاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتابع انتظام حركة السفر والوصول بمطار القاهرة.. ويشيد بالأتوبيسات الجديدة للركاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية موسعة بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي لمتابعة انتظام حركة السفر والوصول خلال الفترة الصباحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك التي تشهد كثافة في التشغيل.

وخلال الجولة قدم الفريق يونس المصري التهنئة للمسافرين ولجميع العاملين بقطاع الطيران المدني بمناسبة عيد الأضحى متمنيا أن يجعله الله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية وان يتقبل الله من ضيوف الرحمن شعيرتهم المباركة وأعرب سيادته عن تقديره للمجهود المشرف الذي يقوم به العاملون بقطاع الطيران لخدمة ضيوف مصر القادمين عبر المطارات المصرية وخاصة العاملين بنظام النوبات في مختلف التخصصات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الاقليمية.

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وطالب الوزير بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين منذ وصولهم وذويهم المطار وحتي إقلاع الرحلات حيث من المقرر أن يشهد اليوم مطار القاهرة الجوى تسيير متوسط 500 رحلة في السفر والوصول لنقل 50 ألف راكبا.

وفي ضوء الخدمات المتطورة التي تسعي وزارة الطيران لتقديمها للركاب ، تفقد الفريق يونس المصري الاتوبيسات الجديدة التي تم انتاجها خصيصا لصالح شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والمخصصة لنقل الركاب داخل مهبط المطار والتي من المقرر بعد نجاح تجربة تشغيلها فتح خط إنتاج في شركة MCV I بالتعاون مع مصرللطيران للخدمات الأرضية وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم الايرادات وترشيد النفقات ، حيث اسمتع سيادته لشرح تفصيلي من المهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عن مواصفات ومراحل انتاج الاتوبيس الجديد والذي سيبدأ تشغيله تجريبيا بمطار القاهرة ومن المقرر توسعة إنتاجه الفترة القادمة وتشغيله في عدة مطارات.

وأشاد بمستوى الأتوبيس الجديد الذي يعكس جودة الصناعة المصرية وتطابقها مع المواصفات الدولية ومتوفر به وسائل الراحة للركاب ومطابقته لمعايير السلامة والجودة.