أخبار مصر | "النقل": 21 أغسطس الحالي موعد تقديم عطاءات ميناء 6 أكتوبر الجاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": 21 أغسطس الحالي موعد تقديم عطاءات ميناء 6 أكتوبر الجاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وبالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية اجتماعات مكثفة مع التحالفات المتقدمة لمشروع الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر لتوضيح كافة الاستفسارات الفنية الخاصة بالمشروع وإزالة أي معوقات تتعلق بتقديم العطاءات يوم 21 أغسطس الحالي.

واوضحت النقل انه سيتم بعد ذلك دراسة العروض الفنية والمالية ثم الترسية على التحالف الفائز بهذا المشروع الهام الذي سيسهم بشكل كبير في خدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة، مضيفة أن هذا الميناء يعتبر أول ميناء جاف في مصر ومصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وان الميناء الجاف سيقام على مساحة 100 فدان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

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ولفتت إلى ان هذا الميناء يهدف لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة.

وسيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية وكذلك المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع وإضافة قيم مضافة للسلع المتداولة، مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية، وتقليل زمن وتكلفة الواردات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري، والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية خاصة وأنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقا لأسس علمية.