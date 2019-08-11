شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في 6505 ساحات ومسجد جامع بالجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في 6505 ساحات ومساجد جامعة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشكّل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع ،رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، لمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك.

ودعت وزارة الأوقاف جميع المصلين إلى تعظيم شعائر الله تعالى، وعدم المتاجرة بها لتحقيق مكاسب فانية لا تتسق وجلال شعائر الله، «ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»، محذرة من أي محاولة للافتئات على شعائر الله عز وجل بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه.

كما حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة، ويجب أن نخلص نياتنا لله عز وجل، فنجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر.

وأضافت الأوقاف: كما أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

Advertisements

وأوضحت أنه بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها تتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.

فيما شارك نحو (4000) واعظ من وعاظ الأزهر الشريف في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية ضمن خطة المشاركة المجتمعية الفعالة مع جميع فئات المجتمع المصري في المناسبات الدينية والمجتمعية المتنوعة.

وتأتي تلك المشاركة تأكيدًا على الدور التوعوي المهم الذي يقوم به وعاظ الأزهر الشريف من خلال التواجد بين الناس والالتحام المباشر بهم والرد على استفساراتهم وتلبية متطلباتهم المعرفية ومشاركتهم أفراحهم وهمومهم والإحساس بالواقع الذي يعيشونه.

وهنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د.نظير محمد عياد، الأمة الإسلامية والعربية والمصريين بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال الأمين العام إن العيد فرصة طيبة للتواصل والتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكامل الاجتماعي فيما بينهم.

أضاف الأمين العام أن عيد الأضحى المبارك يحقق كثيرا من المعاني والقيم المهمة التي تحقق السلام بين الناس كالتكافل المجتمعي والإحساس بالآخرين ومشاركتهم فرحتهم.

أوضح عياد أن هناك العديد من المعاني العظيمة التي نستفيد منها للتضحية العظيمة للخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، بالإضافة إلى المعاني الكبرى لفريضة الحج المباركة، حيث يجتمع الناس في صعيد واحد على كلمة واحدة.