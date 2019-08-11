شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي،جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، عقب صلاة عيد الأضحي، حيث رافقه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك قيامه بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث اطلع الرئيس علي سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

جولة تفقدية للرئيس السيسي بمنتجع ماسة بمدينة العلمين يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عقب صلاة عيد الأضحي المبارك