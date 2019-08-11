شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تستقبل 5159 رسالة في يوليو.. والقمامة تتصدر الشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية نهاية أكتوبر 2018، 62 ألفاً و323 رسالة إلى الآن، منها 16 ألفاً و149 شكوى، تم حل 15 ألفاً و778 شكوى منها، بنسبة تجاوزت 97،7% وجاري حل باقي الشكاويَ، وعددها 371 شكوي.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي الأحد، إن عدد متابعي صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال شهر يوليو 12 ألف متابع، مشيرا إلى أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو 2019 بلغت 5159 رسالة، منها 1235 شكوى، تم حل 1011 واحدة بنسبة 82 %، وجارى حل باقى الشكاوى.

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وأضاف الوزير أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو من القمامة، حيث بلغ عددها 742 شكوى، والاشغالات 327، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 65 شكوى، ومخالفات البناء 57 شكوى والفساد 44.

وأوضح أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة ( الواتس أب ) بالمبادرة خلال شهر يوليو بلغت 4215 رسالة منها 1014 شكوي مستوفاة حيث تم الرد على 841 شكوي بنسبة 82%، منها 65،9% شكاوى من القمامة و27% شكاوى الاشغالات و2،6% شكاوى من مخالفات البناء و2,3.% شكاوى التعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة و1,8% شكاوى فساد.

وتابع شعراوي أن عدد الرسائل التي تلقتها البريد الالكتروني للوزارة خلال شهر يوليو 144 رسالة تضمنت 40 شكوي وتم الرد على 35 شكوي منها بنسبة 87،5% وجاري حل 5 شكاوي4، وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة خلال شهر يوليو 800 رسالة تضمنت 181 شكوي تم الرد 135 شكوي بنسبة 74،58% وجاري حل 46 شكوي، لافتاً إلى أن الخط الساخن تلقي خلال شهر يوليو عدد 240 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوي التي ترد للمبادرة.

وطالب الوزير كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) (https://www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى: ([email protected]).