شكرا لقرائتكم خبر عن «اصنع بهجة».. أقباط يوزعون ورودًا وشيكولاتة وهدايا بعد صلاة العيد أمام معبد الأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رسم متطوعون أقباط ومسلمين البهجة والفرحة على وجوه الأطفال والكبار من خلال مبادرة «أصنع بهجة» التى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، فى ساحة سيدى أبو الحجاج، وأمام معبد الأقصر من خلال توزيع بالونات وشيكولاتة وورود وهدايا على المواطنين والأطفال الصغار.

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

وانطلقت المبادرة عقب صلاة العيد فى ساحة معبد الأقصر، التى حضرها الآلاف من المواطنين، يتقدمهم المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، واللواء أيمن راضى، مدير الأمن، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، فى أجواء رائعة وفريدة من نوعها، حيث تتعانق 3 حضارات، الإسلامية، الفرعونية، القبطية، فى منطقة واحدة وفى أكبر ساحة للصلاة بالمحافظة.

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مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

وشارك فى المبادرة أكثر من 25 متطوعا ومتطوعة، بينهم عدة شباب وفتيات أقباط، وزعوا الورود والهدايا على المواطنين وسط أجواء من الفرحة والسعادة بمشاركة عرائس ميكى ماوس، وماريو، وسبونج بوب.

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

وقال محمد عبداللطيف الصغير، مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالأقصر: «إن المبادرة ضمن عدة مبادرات تنظمها المؤسسة، مشيراً إلى أن مبادرة «أصنع بهجة» تهدف لإدخال السعادة والبهجة فى نفوس المواطنين من خلال فعاليات بسيطة وتوزيع هدايا وتعريف المواطنين بأنشطة المؤسسة ومبادرتها التى تستهدف المواطنين فى كل ربوع مصر.

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎

وقالت مارينا فرج، متطوعة: تطوعت فى المبادرة لمشاركة أصدقائي وأخواتى من المسلمين فرحتهم بعيد الأضحى، وهى مشاركة بسيطة تدل على قوة العلاقة بين مسلمى ومسيحيى مصر وكانت لحظات رائعة للغاية وزعت الورود والشيكولاتة على المصلين، وكان شعورا رائعا أن أرى الآلاف فى مكان فى شكل منظم ورائع يدل على أن مصر بلد الخير والأمن والأمان برغم ما يحدث من أعمال تخريبية، مؤكدة أن الشعب المصرى يد واحدة خلف قياداته، وأنها مع صديقاتها وأقاربها لا يدخرون جهداً فى أى عمل يساهم فى زيادة الفرحة والمحبة بين أبناء مصر.

مسلمين وأقباط ينظمون مبادرة «اصنع بهجة» ويوزعون الورود والهدايا في العيد بالأقصر‎