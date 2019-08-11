شكرا لقرائتكم خبر عن رأس البر تكسب الرهان بآلاف المصطافين والرواد والطفطف الشهير يجوب الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحول مصيف رأس البر لقبلة لآلاف الرواد من دمياط ومختلف المحافظات، حيث توافدت آلاف السيارات من الصباح الباكر علي بوابة رأس البر وانطلقت الأسر للبلاجات هربا من موجة البحر الشديدة ، كما بدا شارع النيل، وشارع بورسعيد حتي منطقة اللسان لكرنفالات بسبب الزحام وحرص الأطفال علي اللعب بالبالونات ولعب الأطفال، كما حرصت العشرات من الأسر علي افتراش المناطق الخضراء بالحدائق والمتنزهات وتناول الطعام.

وجاب الطفطف الشهير (الاتوبيس المكشوف) أنحاء رأس البر وقام الشباب بالرقص والغناء أثناء استقلالهم للطفطف، فيما شهدت منطقة مسجد الرحمة تواجداً مكثفاً من ضباط المرور وفي مقدمتهم العقيد حازم راتب مدير إدارة المرور، الذي وقف بنفسه يساعد في تحقيق السيولة المرورية وحل مشكلة الاختناقات الناتجة عن الزحام في هذه المنطقة.