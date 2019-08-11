شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية للمهنئين بالعيد: قوى الشر والإرهاب لن تثنينا عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، "أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعاً على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لأستكمال مسيرة البناء والإنجاز".

جاء ذلك خلال استقبل المحافظ، اليوم، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في النادي الاجتماعي بإستاد المنصورة الرياضي، بحضور اللواء محمد حجي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء عبد الواحد الصافي مدير الأمن العام، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب.

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وبعث محافظ الدقهلية التهنئة بعيد الأضحى المبارك لرجال القوات المسلحة والشرطة والجهاز التنفيذي، مشيداً بجهودهم المتواصلة في تأكيد الأمن والأمان في ربوع محافظات مصر، وأوضح أن سعادته لا توصف لوجوده بين أهله وأبنائه في هذه المناسبة المباركة.

وشدد محافظ الدقهلية على أن قوى الشر والإرهاب لن تثنينا عن العمل والبذل لرفعة هذا الوطن وتحقيق آماله وكلنا أمل في غد أفضل ومواصلة مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية ولنحقق لشعب مصر العظيم كل طموحاته.

وأكد على أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية ويحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين ومسيحيين، وتأتي تأكيداً لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد.

وحضر احتفاليه التهنئة بالعيد العقيد تامر العوضي المستشار العسكري، والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور سيد جنيدي رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، وقيادات الأزهر والأوقاف والقيادات الكنسية بالدقهلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات.