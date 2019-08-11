شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تحدد 21 أغسطس لتقديم العطاءات الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، عقدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وبالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، اجتماعات مكثفة مع التحالفات المتقدمة لمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر لتوضيح كل الاستفسارات الفنية الخاصة بالمشروع وإزالة أي معوقات تتعلق بتقديم العطاءات يوم 21 أغسطس الحالي.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي، الحد، أنه سيتم بعدها دراسة العروض الفنية والمالية ثم الترسية على التحالف الفائز بهذا المشروع الهام، الذي سيسهم بشكل كبير في خدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة، مضيفا أن هذا الميناء يعتبر أول ميناء جاف في مصر ومصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وسيقام على مساحة 100 فدان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الميناء يهدف لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، وسيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية، وكذلك المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، وإضافة قيم مضافة للسلع المتداولة، مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية، وتقليل زمن وتكلفة الواردات.