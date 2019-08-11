شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس ثاني أيام عيد الأضحى معتدل شمالًا شديد الحرارة جنوبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الاثنين، على السواحل الشمالية، يكون حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 26 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 20 32

السلوم 23 33

سيوة 22 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 38

العريش 25 34

رفح 24 33

رأس سدر 26 39

نخل 17 38

نويبع 26 37

طابا 28 36

كاترين 17 31

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بنى سويف 26 38

المنيا 25 39

أسيوط 26 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 27 37

أبو رماد 27 36

حلايب 26 35

رأس حدربة 27 35