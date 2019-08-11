أهالي قرية بالغربية يوثقون شكرهم للرئيس قبل صلاة العيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية كفر العزيزية، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، قيام أهالي القرية بتوثيق شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بكتابة عباراة «شكراً سيادة الرئيس» علي بالونات وتوزيعها علي المصليين قبل صلاة عيد الأضحي المبارك.

أهالي قرية بالغربية يوثقون شكرهم للرئيس قبل صلاة العيد

أهالي قرية بالغربية يوثقون شكرهم للرئيس قبل صلاة العيد

أهالي قرية بالغربية يوثقون شكرهم للرئيس قبل صلاة العيد

وجاء موقف شباب وأهالي القرية نابعاً من حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه قريتهم، خاصة بعد إنجاز عدد كبير من المشروعات علي أرض القرية، أهمها إنشاء ملعب مركز شباب كفر العزيزية والوحدة الصحية ودخول القرية لمشروعات الصرف الصحي، بالإضافة لموافقة الحكومة علي إحلال وتجديد مدرسة التعليم الأساسي بالقرية وزيادة عدد فصولها لتقليل الكثافة الطلابية.

أهالي قرية بالغربية يوثقون شكرهم للرئيس قبل صلاة العيد

أهالي قرية بالغربية يوثقون شكرهم للرئيس قبل صلاة العيد

من جانبه وجه محمد جمال خليفة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر العزيزية، الشكر لكل الشباب المشتركين في تنظيم مصلي العيد بالشكل الحضاري الذي ظهرت به القرية، مؤكداً أن القرية خلال الفترة الأخيرة تحولت من معقل من معاقل الإخوان لأحد أكبر القري الداعمة للقيادة السياسية بعد اختفاء وهروب قيادات الإخوان نتيجة الإنجازات التي تشهدها الدولة في كافة الاتجاهات.

أهالي قرية بالغربية يوثقون شكرهم للرئيس قبل صلاة العيد