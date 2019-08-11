شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين بقنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار مبادرة التعايش السلمى طريق التعايش السلمي وقبول الآخر، وزع سامح ثابت، شاب قبطي مقيم بقرية حجازة بمركز قوص، ومؤسس مبادرة «التعايش السلمى بصعيد مصر»، صباح الأحد، الحلوى والبلالين بقرية الشغب بمركز إسنا، وقام بالتصوير مع الأطفال بساحة الصلاة والمقامة بجوار مركز الشباب بالقرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

وقال «ثابت» إنه لاحظ أن هناك حساسية بين الأطفال المسلمين والمسيحيين بصعيد مصر، ويخشى كل منهم الارتباط بصداقة مع الطرف الآخر، بسبب الدين وبعض المفاهيم الخاطئة في الفكر والسلوكيات، لذا قرر أن يبحث عن هؤلاء الأطفال واحتضانهم، لتعريفهم بالآخر، وقبولهم دينياً واجتماعياً، مضيفاً أن الهدف من المبادرة هو تنشئة جيل يحارب الطائفية و نبذ التعصب الديني، منوهاً إلي أنه تم عمل ورش للأطفال الأقباط والمسلمين والتعايش فيما بينهم من خلال الأنشطة والألعاب التي تجمعهم سويا، وإنشاء علاقات محبة وصداقة بينهم، وعمل على تكوين فريق كرة قدم مشترك بين الأطفال الأولاد والفتيات، مشيراً إلى أنه تم عمل مائدة إفطار خلال شهر رمضان الماضي وقام الأطفال بالمشاركة في إعداد المائدة وخدمة الضيوف المشاركين فيها، وتم عمل مسابقات مشتركة ورحلات ثقافية وترفيهية وذلك فى إحدى قرى محافظة قنا.

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

وأكد «ثابت» أنه يأمل أن تنتشر المبادرة في كل محافظات مصر لتحقيق التعايش السلمي في المجتمع وتنشئة جيل جديد ينبذ التعصب الديني ويحارب الطائفية ويقبل الآخر ويتعايش معه في حب وسلام ويمنع أي استغلال للمتطرفين وقوى الخارج في تفتيت النسيج الاجتماعي وتفكيك وحدة المجتمع المصري.

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎

شاب مسيحى يوزع الحلوى والبلالين على الأطفال المسلمين فى إطار مبادرة التعايش السلمى‎