شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ذبح عجل داخل مدرسة ببنها.. استبعاد المدير وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة مسؤولى مدرسة ابن خلدون ببنها وحارسها إلى التحقيق العاجل بالشؤون القانونية بالمديرية، لقيامهم بالسماح لأحد المواطنين بذبح أضحية داخل المدرسة، لاستغلال حمامات المدرسة في تنظيف لحوم العجل.
وقال سلامة إنه تلقى شكوى من أحد المواطنين بقيام مواطن بذبح عجل داخل مدرسة ببنها، وعلى الفور تم التأكد من الواقعة وإحالتها للشؤون القانونية.
وقرر صبري عبدالشافي، مدير عام إدارة بنها التعليمية، استبعاد مدير المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة، حيث أقر عامل النوبتجية بالمدرسة أن المدير هو من أمره بفتح المدرسة لصاحب العجل لذبح الأضحية بداخلها واستغلال حمامات المدرسة في الذبح والتنظيف.
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